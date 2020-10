“Massima disponibilità per progetti e strategie di sviluppo”

Provincia - Pietro Nocchi augura buon lavoro al neopresidente di Unindustria Viterbo Sergio Saggini

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Sergio Saggini, nominato ieri nuovo presidente di Unindustria Viterbo.

Saggini avrà di fronte sfide molto importanti per la nostra economia che l’intera provincia di Viterbo sarà chiamata ad affrontare.

Unindustria rappresenta da sempre un punto di riferimento fondamentale per le imprese e sono sicuro che il presidente Saggini saprà rappresentare al meglio l’imprenditoria locale e promuovere un’efficace collaborazione con le istituzioni.

Da parte dell’amministrazione provinciale la massima disponibilità a sviluppare insieme progetti e strategie comuni per la crescita e lo sviluppo.

Ringrazio infine la presidente uscente di Unindustria Viterbo, Stefania Palamides, per il lavoro svolto in questi anni del suo mandato con impegno e passione non comuni.

Pietro Nocchi

Presidente della Provincia di Viterbo

1 ottobre, 2020