Nasce Angsa Viterbo, l’associazione per i disturbi nello spettro autistico

Alla guida del gruppo c'è Paola Lanchi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Su iniziativa di un folto gruppo di genitori di ragazzi con disturbi nello spettro autistico, sabato 3 ottobre è nata nel capoluogo Angsa Viterbo Aps.

Dopo tre anni durante i quali Angsa Lazio onlus ha indicato la strada da seguire sotto la guida di Stefania Stellino e del suo direttivo, alla quale vanno tutti i nostri ringraziamenti per il sostegno e l’insegnamento, e la forza che ci ha dato per rendersi autonomi.

Da questa esperienza un gruppo di genitori di ragazzi autistici della nostra provincia, capitanati dalla presidente Paola Lanchi, dal vicepresidente Alessandro Alfonsini e dai dirigenti Andrea Cruciani, Melissa De Santis e Andrea Baleani ha preso vita una nuova associazione che si propone quale referente, per il nostro territorio, per chiunque abbia a cuore, per esigenza o sensibilità, la difesa dei diritti delle persone con autismo e delle loro famiglie.

L’idea è di realizzare progetti che nel tempo conducano questi ragazzi alla realizzazione dei progetti di vita che ciascuno di loro può raggiungere, nel rispetto della propria unicità e individualità.

“I nostri figli – dice la presidente Paola Lanchi – possono e vogliono contribuire al bene comune, alla società civile. Per ottenere questo meraviglioso obiettivo devono potersi integrare (realmente) nella società, partendo dalla scuola e proseguendo nel mondo del lavoro, per concludersi in un percorso di vita autonoma, chiedono un piccolo spazio, il loro.

Lo chiedono con umiltà e modestia, è un loro diritto! Lavoreremo per programmare e costruire un “dopo di noi” con un percorso particolare e specifico per i nostri ragazzi che, divenuti adulti, trovano il vuoto. Si tende ancora molto a stigmatizzare i soggetti autistici. Cammineremo verso questo obiettivo confrontandoci con le istituzioni locali, accoglieremo famiglie e volontari, realizzeremo progetti e daremo assistenza, ci sosterremo a vicenda.

La creazione di un’associazione è il mezzo per coordinare e ottimizzare gli sforzi di chiunque, per qualunque ragione, abbia a cuore questo obiettivo.

Nel perseguire la nostra missione abbiamo l’opportunità di poter contare sull’apporto imprescindibile di Angsa Italia, associazione nazionale di cui siamo parte, di cui seguiamo obiettivi e metodi”.

Per informazioni sull’attività, sui progetti, per aderire o sostenerci potete contattarci scrivendo a angaviterbo@gmail.com, alla pagina Facebook Angsa Viterbo o contattando i numeri 3484752784 /3283575342.

Angsa Viterbo

5 ottobre, 2020