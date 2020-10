Viterbo - La raccomandazione del sindaco Giovanni Maria Arena

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Niente dolcetto o scherzetto per quest’anno in occasione di Halloween. Oggi 31 ottobre non sarà possibile ritrovarsi in gruppo per andare nei negozi a chiedere dolci e caramelle o girare in gruppo.

Ricordo una grande festa lo scorso anno, con tantissima gente nelle vie del centro storico. Tanti bambini in maschera con genitori al seguito. Non farò alcuna ordinanza, ma solo una raccomandazione. Quest’anno non possiamo permetterci raggruppamenti per passeggiate, giochi o feste legate ad Halloween.

Siamo in una fase troppo delicata, evitiamo feste o situazioni che vedono la concentrazione di gruppi di persone e che potrebbero mettere a rischio la nostra salute. La raccomandazione è estesa anche agli adulti.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

31 ottobre, 2020