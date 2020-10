Sport - Calcio - Serie C - La lega Pro annuncia il rinvio per Covid-19

Condividi la notizia:











Viterbo – (s.s.) – Palermo – Viterbese rinviata a data da destinarsi.

L’annuncio ufficiale dalla lega Pro è arrivato nel pomeriggio.

“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo – si legge nella nota -, considerata la comunicazione dell’Azienda sanitaria provinciale – Asp Palermo nella quale si evidenzia ‘che si è in presenza di un cluster di infetti’ nella compagine sportiva palermitana, preso atto delle prescrizioni di permanenza in isolamento domiciliare obbligatorio per i soggetti Covid-19 positivi disposte in data 26 ottobre dall’Azienda sanitaria provinciale – Asp Palermo, considerato quindi che, alla data programmata per la prossima gara saranno ‘disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra, tra i quali almeno un portiere, che siano risultati negativi al virus Sars-CoV2’, la lega dispone che la gara Palermo – Viterbese, in programma domenica primo novembre, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, venga rinviata a data da destinarsi”.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020