Il papa firma la sua terza enciclica sulla tomba di San Francesco

Assisi - Si intitola "Fratelli tutti" - E' dedicata alla fratellanza e all'amicizia sociale in tempo di pandemia

Assisi – E’ la prima volta che lascia Roma e il Vaticano dopo il lockdown. Il papa è arrivato ad Assisi e oggi, sulla tomba di San Francesco, ha firmato la sua terza enciclica, “Fratelli tutti”, dedicata alla fratellanza e all’amicizia sociale in tempo di pandemia.

La visita ad Assisi era stata annunciata dal pontefice e dal suo staff come privata, anche a causa delle restrizioni per il Covid. Non è stata quindi prevista la presenza di fedeli.

Prima della messa, celebrata alle 15 di fronte ad alcuni frati, papa Bergoglio ha pregato sulla tomba del santo, come ha fatto anche in passato. Lì, nella cripta, ha poi firmato il suo testo, che sarà diffuso solamente da domani.

3 ottobre, 2020