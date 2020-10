Parigi diventa “zona di massima allerta”, tutti i bar chiusi per due settimane

Coronavirus - Misure più stringenti anche per ristoranti, palestre, piscine e assembramenti all'aperto - Ieri in Francia 12565 nuovi positivi

Coronavirus – I contagi continuano a salire e il governo francese introduce nuove restrizioni.

Le autorità transalpine hanno infatti disposto la chiusura di tutti i bar di Parigi a partire da domani per due settimane. Parigi e i tre dipartimenti di Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne saranno considerati “zone di massima allerta”, una misura che scatta quando in una data area il tasso di infezione supera la quota 250 positivi per 100mila abitanti. Attualmente a Parigi il tasso di infezione è di circa 270 positivi.

Potranno rimanere invece aperti i bistrot e i ristoranti, ma solo se si atterranno alle nuove e più stringenti misure come la registrazione dei dati del cliente e la riduzione delle persone sedute allo stesso tavolo. Dovranno inoltre chiudere entro le ore 22.

Sarà vietato il consumo di alcolici all’aperto, mentre i mercati resteranno aperti. Palestre e piscine rimarranno aperte, ma solo per i minorenni. Le autorità invitano inoltre la popolazione a ridurre le uscite e a privilegiare lo smart working.

Nella sola giornata di ieri, la Francia ha registrato 12565 nuovi positivi.

5 ottobre, 2020