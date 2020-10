Pedala che ti passa, in arrivo sistema di bike sharing

Viterbo - Comune - Lo ha anticipato il vicesindaco Contardo - Progetto da 240mila euro - Novità anche sull'infomobilità ma Ricci (Pd) ha qualche dubbio

Viterbo – (g.f.) – Pedala che ti passa. Arriverà pure a Viterbo un sistema di bike sharing, per godere la città in bici, noleggiandola. Il comune ha aderito a un progetto del governo e con 240mila euro metterà in piedi un sistema inizialmente a disposizione di studenti e turisti. Lo ha spiegato il vicesindaco Enrico Maria Contardo durante la maratone per il bilancio in commissione.

“È pensata per turisti e per la popolazione universitaria – dice Contardo – saranno installate stazioni di noleggio e ricarica, al capolinea Cotral e nelle sedi universitarie”.

Più un’altra: “In piazza Martiri d’Ungheria sarà posizionato un hub per il noleggio con 14 biciclette”.

Dalle due ruote alle quattro, Contardo ha anticipato pure un altro progetto, stavolta sui parcheggi. “Un’infomobilità che riguarda sette aree di sosta, con un sistema di lettura della targa e le colonnine per il pagamento in cui si dovrà inserire il numero di targa, pagare attraverso un software dedicato, app o carta di credito, ma anche contanti. Non più con le carte da grattare”.

Un progetto che però rischia di rimanere parcheggiato. Come fatto notare dal consigliere Alvaro Ricci (Pd), quello esistente, di diversa concezione, va utilizzato, non può andare in pensione. Previa restituzione del finanziamento ottenuto per realizzarlo.

19 ottobre, 2020