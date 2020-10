Salute - Lo comunica il sindaco Bartolacci: "La dottoressa fornirà i nominativi dei bambini che ha visitato nell'ultimo periodo ma non allarmiamoci troppo"

Tuscania – Pediatra positiva al Covid a Tuscania.

A comunicarlo è il sindaco Fabio Bartolacci in un videomessaggio sui social.

“La dottoressa Russo mi ha chiamato questa mattina e mi ha confermato che è è risultata positiva a causa di un contagio in famiglia. Abbiamo immediatamente messo in contatto il Toc di Viterbo con la dottoressa in modo tale che si inizi la ricostruzione dei contatti, quella catena necessaria ad individuare quelle persone che la dottoressa ha avuto modo di essere in contatto negli ultimi periodi.

Una volta ricostruito il percorso la dottoressa fornirà i nominativi dei bambini che ha visitato nell’ultimo periodo, sarà la stessa Asl quali iniziative prendere e quali tamponi fare in maniera precauzionale”.

Bartolacci, però, rassicura i genitori e invita a non allarmarsi troppo.

“Capisco quei genitori che hanno i bambini piccoli – spiega il sindaco di Tuscania – però non ci dobbiamo allarmare troppo. Prima di essere troppo preoccupati dobbiamo aspettare che ci sia questa ricostruzione. Il Covid è un virus che non si controlla, nonostante si usino tutte le precauzioni, riesce a penetrare dentro città e paesi senza che se ne capisca il motivo”.

Poi un incoraggiamento a controllare i ragazzi che escono ma non tengono la mascherina.

“Stiamo mettendo in atto tutto il possibile per tenere le mascherine fuori dalla scuola, le distanze, il lavarsi le mani – conclude Bartolacci -. Vi chiedo di fare attenzione ai ragazzi che escono e spesso tengono la mascherina sotto il mento”.

8 ottobre, 2020