Viterbo - Domani saranno sanificati - I colleghi, intanto, lavorano in smartworking

Viterbo – Positiva dipendente del Comune, chiusi uffici di via Garbini.

Una signora che lavora negli uffici comunali di Viterbo, nella sede di via Garbini, è risultata positiva al Covid-19.

Per questo motivo, come da procedure, i locali sono stati chiusi e i colleghi posti in smartworking da casa.

“Domani – spiega il sindaco Giovanni Arena – i locali saranno sanificati così da far ritornare la struttura in piena sicurezza”.

23 ottobre, 2020