Positiva operatrice in servizio, chiuso l’asilo nido comunale

Montefiascone - Coronavirus - Da ieri fino al 7 novembre come disposto dall'ordinanza della commissaria prefettizia Anna De Luna - La struttura era già chiusa da diversi giorni per sanificazione

Montefiascone – (m.m.) – Positiva al Covid-19 operatrice in servizio, chiuso l’asilo nido comunale di Montefiascone.

È quanto disposto dall’ordinanza di ieri firmata dalla commissaria prefettizia Anna De Luna dopo la presenza di un’operatrice contagiata dal Coronavirus nella struttura di via Santa Maria delle Grazie.

L’asilo nido era già stato chiuso nei giorni scorsi per sanificazione.

Infatti dal 22 al 24 ottobre l’ordinanza numero 1 del 22 ottobre della commissaria aveva decretato “la chiusura dei locali dell’asilo nido comunale ‘Pane e Marmellata’, dalla data odierna, al fine di effettuare le operazioni di igienizzazione, disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria” fino al 24 ottobre.

Ma poi la struttura è rimasta inattiva anche da lunedì 26 a ieri, martedì 27 ottobre, per la sanificazione delle aree esterne come da avviso pubblicato sul sito del comune di Montefiascone.

Ieri invece è arrivata l’ulteriore chiusura fino al 7 novembre a causa della presenza di un’operatrice in servizio risultata positiva al Covid-19.

Per questo la struttura di via Santa Maria delle Grazie rimarrà chiusa fino a sabato 7 novembre. Dovrebbe riaprire lunedì 9 novembre.

“Presso l’asilo nido ‘Pane e Marmellata’ – si legge nell’ordinanza di ieri a firma della commissaria prefettizia – situato in via Santa Maria delle Grazie, si è verificato un caso di contagio da Covid-19 che ha interessato una operatrice in servizio presso il nido”.

Per questo il Comune in data 26 ottobre ha inviato una segnalazione al “Toc scuola”, per “l’attivazione delle procedure volte al contenimento del contagio, in conformità alle disposizioni normative attualmente vigenti”.

Visto il caso di positività è scattata la chiusura della strutura.

“Si ordina – si legge nell’atto – il divieto temporaneo di utilizzo della struttura adibita ad asilo nido sita in via Santa Maria delle Grazie, dal 26 ottobre al 7 novembre 2020, per le attività educative fino a quando non verranno effettuati tutti i controlli per definire la filiera di contagio nonché la sanificazione dell’immobile adibito a nido e sarà completato positivamente il periodo di quarantena stabilito per legge”.

28 ottobre, 2020