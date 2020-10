Caprarola - Carabinieri - Due arresti e cinque denunce

Caprarola – Rissa tra famiglie a coltellate, ferito e in prognosi riservata anche un minorenne.

I carabinieri della stazione di Caprarola insieme ai carabinieri del Norm e della stazione di Ronciglione intervenuti a supporto, nella notte hanno arrestato due cittadini di origini albanesi per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e hanno denunciato per rissa aggravata da lesioni, tentato omicidio e porto abusivo di armi altri cinque cittadini di origini rumene e albanesi, di cui uno minorenne.

“Durante la notte – secondo quanto riferito dai carabinieri – a Caprarola è esplosa una cruenta rissa tra una famiglia di origini albanesi e una famiglia di origini rumene, e probabilmente sotto effetto di alcol e stupefacenti la rissa ha preso una piega violenta con l’uso di coltelli, tanto che tre dei partecipanti sono finiti in ospedale in prognosi riservata incluso un minorenne per profonde ferita da arma da taglio”.

I carabinieri intervenuti hanno evitato il proseguire della rissa e hanno bloccato immediatamente i partecipanti, e in particolare, prosegue la nota “a due di loro che si sono scagliati contri gli stessi carabinieri è stato spruzzato dello spray urticante per riuscire a bloccarli in sicurezza”.

Al termine dell’intervento due dei partecipanti sono stati dichiarati in arresto per resistenza e portati nelle camere di sicurezza della compagnia di Ronciglione, mentre gli altri sono stati denunciati in stato di libertà.

5 ottobre, 2020