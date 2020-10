“Romoli è stata una presenza decisiva e costante per il territorio di Civita Castellana”

Politica - Il coordinamento locale di Forza Italia in merito alle dimissioni del sindaco di Bassano in Teverina da coordinatore provinciale del partito

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Le dimissioni rassegnate questa mattina da Alessandro Romoli da coordinatore provinciale del partito chiudono un ciclo che sicuramente andrà ricordato per noi di Civita Castellana.

In questo anno e mezzo, infatti, oltre agli importanti risultati personali ottenuti dallo stesso c’è la vittoria al primo turno nelle scorse elezioni amministrative del nostro comune che nessuno aveva mai messo a segno in casa centro-destra.

In questa occasione il coordinatore dimissionario ha saputo mostrare le proprie qualità amministrative e politiche. La sua presenza sul nostro territorio è stata decisiva e costante. Nelle dimissioni si può evidenziare come la sola paura di trascurare il territorio a causa dei suoi tanti impegni lo ha portato a prendere una decisione per il bene del partito, unica stella polare del suo percorso.

Grazie da tutti i membri del partito di Civita Castellana e in bocca al lupo al neo commissario nominato Andrea Di Sorte.

Coordinamento locale Forza Italia Civita Castellana

31 ottobre, 2020