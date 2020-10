Si schianta con la bici contro un’auto, morta ciclista

Tarquinia - Pedalata di gruppo finita in tragedia - Intervento di 118 e carabinieri

Tarquinia – Tragedia questa mattina a Tarquinia, dove una ciclista è morta dopo essersi schiantata con la bici contro un’auto.

Il dramma è avvenuto in metà mattina sulla strada provinciale Roccaccia. La donna, una 54enne di Tarquinia, si trovava in gruppo con altri ciclisti quando, per cause ancora d’accertare, avrebbe perso il controllo della bici per poi schiantarsi contro un’auto che marciava nel verso opposto.

Sono stati gli altri ciclisti, con cui la donna era uscita questa domenica mattina, a dare l’allarme. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per la 54enne non c’era già più nulla da fare: sarebbe morta sul colpo.

Per i rilievi, per appurare la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità sono entrati in azione i carabinieri di Tuscania.

