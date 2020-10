Con sintomi la metà dei nuovi positivi – A Celleno torna l’incubo del virus

Salute - Due casi nel paese dichiarato zona rossa - Contagiato primario di Belcolle - Da Acquapendente a Vitorchiano passando per Bomarzo, il Covid dilaga nelle scuole - In tutto l'Alto Lazio altri 264 infetti e due morti

Viterbo – (raff.stro.) – A sei mesi dall’uscita dalla zona rossa e dopo quattro mesi Covid-free, a Celleno torna l’incubo del virus. Ieri, martedì 27 ottobre, due nuovi positivi. “Il comune – annuncia il sindaco Marco Bianchi – ha riaperto il centro operativo comunale con il compito di gestire e coordinare l’emergenza”.

Finora il paese ha registrato 54 casi, la maggior parte dei quali legati al focolaio della casa di riposo Villa Noemi. Nove i morti: tantissimi per un comune con poco più di mille abitanti. “La nostra esperienza – afferma Bianchi – ce lo ha dimostrato: sapremo far fronte comune nel tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili. Anche in considerazione delle difficoltà che si stanno già evidenziando nel sistema sanitario territoriale”.

Nella Tuscia ieri, su 788 tamponi, in 111 sono risultati contagiati: 54 i sintomatici e un ricoverato. All’ospedale Belcolle di Viterbo, dove era ricoverato nel reparto di malattie infettive, è morto un 60enne di Civita Castellana: è la 40esima vittima dall’inizio della pandemia.

Il totale delle infezioni è 2mila 449, mentre quelle ancora in atto sono 1719. In 67 hanno bisogno di un’assistenza ospedaliera e otto sono in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore in dieci sono riusciti a liberarsi del virus: tre a Nepi e Civita Castellana, uno a Viterbo, Faleria, Tarquinia e Monterosi.

Trentasette i nuovi casi a Viterbo e ben dodici a Nepi. “Un numero – sottolinea il sindaco Franco Vita – che in un solo giorno non era mai stato raggiunto nel nostro comune. Mi auguro sia un fatto eccezionale”. Tre i positivi a Vitorchiano: una maestra della scuola materna (tre sezioni dell’infanzia al Pallone sono state chiuse) e due ragazzi delle medie Pio Fedi.

Ad Acquapendente tra i due contagiati c’è un operatore della mensa scolastica dell’infanzia e della primaria. I due plessi dell’istituto Leonardo Da Vinci oggi resteranno chiusi. A Fabrica di Roma hanno contratto il Covid altri due bambini: una di 6 anni e uno di 10 anni. Entrambi frequentano le scuole ma, come evidenziato dal sindaco Mario Scarnati, “non ci andavano da giorni e non ci sono pericoli per gli altri alunni”.

A casa anche i piccoli dell’asilo di Sipicciano, nel comune di Graffignano, e di Bomarzo per la positività di una insegnante. Nelle ultime ore è stato accertato pure il contagio di un primario dell’ospedale di Belcolle, mentre il sindaco di Corchiano Paolo Parretti è risultato negativo: si era sottoposto al tampone dopo l’infezione di due familiari.

In tutto l’Alto Lazio gli attualmente positivi sono 3mila 548, di cui 1199 nel territorio della Asl Roma 4 e 630 in Sabina. Ieri sono stati accertati 264 casi (di cui 117 Roma 4 e 36 Rieti) e 43 guariti (32 Roma 4 e uno Rieti). Due le vittime, una a Civita Castellana e un’altra in Sabina. All’ospedale di Rieti, dove era ricoverata nel reparto di malattie infettive, è morta una 85enne.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 2449 (804 a Viterbo; 1645 in provincia)

Attualmente positivi: 1719

Guariti: 691

Morti: 39 + 1

Ricoverati: 67 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6516

Comuni con positivi

Viterbo: 804 casi (9 morti e 207 guariti)

Civita Castellana: 162 casi (1 morto e 39 guariti)

Montefiascone: 99 casi (3 morti e 35 guariti)

Tuscania: 89 casi (3 morti e 46 guariti)

Vetralla: 82 casi (16 guariti)

Tarquinia: 79 casi (1 morto e 34 guariti)

Nepi: 78 casi (19 guariti)

Celleno: 54 casi (9 morti e 43 guariti)

Capranica: 53 casi (2 morti e 4 guariti)

Farnese: 50 casi (1 morto e 0 guariti)

Ronciglione: 44 casi (20 guariti)

Acquapendente: 41 casi (3 morti e 29 guariti) – 9

Fabrica di Roma: 41 casi (1 morto e 3 guariti) – 37

Vitorchiano: 41 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 36 casi (5 guariti)

Castel Sant’Elia: 37 casi (1 guarito)

Grotte di Castro: 37 casi (7 guariti)

Orte: 37 casi (18 guariti)

Soriano nel Cimino: 35 casi (7 guariti)

Sutri: 35 casi (6 guariti)

Bassano Romano: 33 casi (1 morto e 12 guariti) – 20

Marta: 31 casi (12 guariti)

Monterosi: 30 casi (5 guariti)

Valentano: 27 casi (1 morto e 1 guarito)

Corchiano: 26 casi (2 guariti)

Ischia di Castro: 26 casi (0 guariti)

Piansano: 26 casi (5 guariti)

Capodimonte: 25 casi (5 guariti)

Oriolo Romano: 25 casi (14 guariti) – 11

Caprarola: 24 casi (2 guariti)

Bolsena: 20 casi (1 morto e 9 guariti)

Canepina: 20 casi (8 guariti)

Montalto di Castro: 19 casi (10 guariti)

Carbognano: 16 casi (1 guarito) – 15

Monte Romano: 14 casi (6 guariti)

Vignanello: 14 casi (7 guariti)

Canino: 12 casi (0 guariti)

Bomarzo: 11 casi (1 morto)

Blera: 10 casi (5 guariti)

Faleria: 10 casi (5 guariti)

Graffignano: 10 casi (4 guariti)

Vejano: 10 casi (1 morto e 0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 8 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 7 casi (0 guariti)

Vallerano: 7 casi (0 guariti)

Gradoli: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Vasanello: 5 casi (1 guarito)

Calcata: 4 casi (2 guariti)

Cellere: 4 casi (2 guariti)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 3 casi (2 guariti)

Lubriano: 3 casi (1 morto)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

