Carabinieri - Un uomo fermato a via del Paradosso e uno in via Domenico Corvi

Viterbo – Spaccio in pieno centro, due arresti a Viterbo.

I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo hanno arrestato in due distinte operazioni due presunti spacciatori.

In particolare in via Domenico Corvi i carabinieri hanno arrestato un italiano, già noto, che nonostante si trovasse ai domiciliari “continuava a spacciare droga e per ben due volte era infatti stato arrestato” come si legge nella nota dei militari.

“I carabinieri del Norm – proseguono le forze dell’ordine – oltre ad arrestarlo avevano chiesto alla Procura di Viterbo di proporlo per l’aggravamento della misura custodiale al tribunale, vista l’inefficacia della misura in corso e il tribunale, convenendo con le richieste, ha emesso la misura di arresto in carcere, eseguita dagli stessi carabinieri, per porre fine alle azioni di spaccio”.

La seconda persona è stata arrestata al termine di un prolungato servizio di osservazione in via del Paradosso, dove i carabinieri del Norm lo hanno fermato constatando che avesse con sé la droga, ed infatti sottoposto a perquisizione lo hanno trovato con 7 dosi di cocaina per un peso di 6 grammi.

L’uomo, per altro era uscito da poco più di un mese dal carcere dopo essere stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver tentato in estate due rapine a degli esercizi commerciali. Ora è stato nuovamente portato nel carcere di Viterbo.

27 ottobre, 2020