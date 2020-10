Capodimonte - Incidente sulla Verentana - Intervento di 118, carabinieri e vigili del fuoco

Capodimonte – Fuori strada con l’auto finisce in una cunetta, ferita una donna.

Incidente a Capodimonte intorno alle 11 e 30 di questa mattina, sabato 24 ottobre.

Per cause ancora d’accertare, una donna a bordo di una Fiata Panda bianca è finita fuori strada ed è andata in una cunetta.

L’incidente è avvenuto sulla Verentana e la donna è rimasta ferita.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone.

24 ottobre, 2020