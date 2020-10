“Il suo percorso di vita sia un esempio per le generazioni future non solo nelle costruzioni”

Viterbo - Morte Goffredo Ricci, messaggio dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Viterbo e provincia esprime sentite condoglianze alla famiglia Ricci ed agli iscritti Alberto e Paolo per la perdita del padre Goffredo.

Desideriamo ricordarne le doti umane ma anche professionali che gli hanno permesso di affiancare agli edifici storici più conosciuti del nostro territorio architetture di più recente realizzazione e di notevole valenza.

Lo ringraziamo in particolare per il tempo che ci ha dedicato durante un evento guidato alla scoperta delle opere dell’architetto Salcini, per molte delle quali fu committente ed esecutore materiale, fermamente convinto che la cultura architettonica rappresenti una condizione fondamentale all’interno del processo di trasformazione e sviluppo del territorio.

Ci auspichiamo che il suo percorso di vita possa essere sempre un esempio per le generazioni presenti e future, non solo nel campo delle costruzioni.

Il presidente Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori di Viterbo Silvia Laurenti

Condividi la notizia:











30 ottobre, 2020