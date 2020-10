“Tre positivi nella Viterbese, non possiamo partire ma se non giochiamo a Vibo perdiamo a tavolino”

Sport - Calcio - Serie C - Il presidente Marco Romano annuncia nuovi casi nel gruppo squadra gialloblù che per il momento è bloccato a Viterbo

di Samuele Sansonetti

Il post su Facebook del presidente della Viterbese, Marco Romano

Viterbo – Il Coronavirus torna a colpire la Viterbese.

Alla vigilia del match sul campo della Vibonese il presidente Marco Romano annuncia tre nuovi positivi.

La squadra doveva partire per Vibo Valentia nel pomeriggio ma per il momento è bloccata a Viterbo.

“L’aereo doveva partire da Fiumicino alle 17,20 – spiega il numero uno gialloblù – ma ciò non è stato possibile a causa di tre positivi al Covid-19 del gruppo squadra. Nemmeno siamo potuti partire con il pullman in quanto la società Federlab, convenzionata con la Lega, non ci ha ancora dato i risultati di sette tamponi.

Quindi non possiamo partire e nello stesso tempo se non andiamo a Vibo ci aspetta un 0-3 a tavolino è una penalizzazione. Io mi chiedo che cosa dobbiamo fare? Seguire il protocollo? Quindi che cosa dobbiamo fare? La partita di domani potrà essere giocata? Sarà regolare?”.

La lega Pro, per il momento, ha posticipato l’inizio del match alle 20,30 di domani.

24 ottobre, 2020