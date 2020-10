E’ ufficiale, mascherine obbligatorie all’aperto in tutto il Lazio

Coronavirus - L'annuncio dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato

Condividi la notizia:











Roma – Ora è ufficiale. Nel Lazio sarà obbligatoria la mascherina anche di giorno e all’aperto. Ad annunciarlo l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato, nel corso della conferenza stampa, all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma sui test salivari.

“La mascherina è obbligatoria anche di giorno nel Lazio – spiega – Lo avevamo già preavvisato se avessimo superato il fattore Rt1. Dobbiamo ricostruire insieme un percorso di responsabilità come abbiamo fatto nei mesi scorsi insieme”.

Il provvedimento vale per tutti, tranne che per i bambini al di sotto dei sei anni, per chi ha patologie o per chi pratica sport all’aperto.

Condividi la notizia:











2 ottobre, 2020