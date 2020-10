Unione, ordine del giorno fuori tempo massimo e l’opposizione diserta la commissione

Comune - Proposto da Viterbo 2020 ad agosto 2018 - Antoniozzi: "Si è davvero passato il segno"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – Quarta commissione convocata per discutere della valorizzazione del teatro Unione. Proposta di Viterbo 2020. Peccato che arrivi a oltre due anni dalla richiesta e senza che il proponente, Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020) ne sia stato informato.

Ce n’è abbastanza per Antoniozzi: “La convocazione della IV commissione ha davvero passato il segno”. Scrive Antoniozzi al presidente. Per avere fissato una data all’improvviso, dopo averla rimandata: “per sopraggiunti motivi”.

L’appuntamento è stamani: “senza verificare la disponibilità del primo firmatario della mozione posta all’ordine del giorno”.

C’è di più. “Si decide – scrive Antoniozzi – in piena linea con quanto vediamo ogni giorno (facciamo le cose a ridosso delle scadenze, l’importante è dire di averle fatte), si lasciano passare oltre due anni per discutere una mozione che, anche se per una curiosa congiunzione astrale venisse approvata, non avrebbe più i tempi tecnici per essere messa in pratica.

Non mi interessa sapere se tutto questo sia accaduto per manifesta incapacità della presidenza, per la ormai conclamata faciloneria di quest’amministrazione o per sciente progetto, ma le interesserà sapere che il nostro gruppo consiliare diserterà la commissione prevista”.

E se il gruppo di Chiara Frontini diserta la commissione, altrettanto decide di fare Giacomo Barelli (Forza Civica): “Come Viva Viterbo Forza Civica, condividendo quanto scritto da Viterbo 2020 e Antoniozzi, anche il nostro gruppo non partecipa alla commissione di oggi, ritenendo vergognoso e istituzionalmente offensivo portare in discussione una mozione così importante sul teatro Unione dopo 2 anni e 3 mesi.

Ennesima dimostrazione di una giunta e una città alla deriva dove di cultura di fatto non si discute più dal giorno dell’insediamento dell’assessore De Carolis, i cui limiti evidenti abbiamo già apprezzato in diverse occasioni, quello di oggi è l’ennesimo intollerabile atto di superficialità, in questo caso fatto contro il mondo del teatro, che mai come in questi giorni del Covid avrebbe invece bisogno del supporto del comune che invece se ne ricorda dopo oltre 2 anni”.

Ma Barelli non è il solo ad appoggiare la scelta dei colleghi Viterbo 2020. L’intera minoranza è sulla stessa linea.

Giuseppe Ferlicca

5 ottobre, 2020