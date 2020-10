Vittorio Sgarbi responsabile Anci per la valorizzazione dei beni storici e culturali

Cronaca - Il sindaco di Sutri è stato nominato dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani Antonio Decaro

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Con una lettera a firma del presidente nazionale, Antonio Decaro, sindaco Pd di Bari, l’Anci, l’associazione nazionale comuni d’Italia ha nominato stamane Vittorio Sgarbi (sindaco di Sutri e deputato alla Camera) responsabile nazionale dell’associazione per la “valorizzazione dei beni storici e culturali”.

La nomina è stata voluta dal presidente De Caro che nella lettera di accompagnamento inviata a Sgarbi spiega come lo storico e critico d’arte avrà il compito, nello specifico, di “seguire l’evoluzione normativa e tutte le politiche pubbliche di pertinenza dei beni culturali”.

L’esponente del Pd che guida l’Anci scrive a Sgarbi: “Sono certo che il tuo prezioso e fattivo contributo in questo ruolo sarà fondamentale per la vita associativa e per sostenere e tutelare sempre con maggiore determinazione gli interessi dei comuni e delle città in un’ottica di affermazione dell’interesse generale del Paese e dei cittadini”.

