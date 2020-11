Abusi edilizi, l’opposizione insiste: “Giulivi si deve dimettere”

Tarquinia - Pd e M5s tornano alla carica dopo l'intervento del sindaco

Condividi la notizia:











Tarquinia – (g.f.) – Manufatti da abbattere perché realizzati in modo abusivo. A dover ripristinare i luoghi è il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, ragione per cui dall’opposizione in comune sono arrivate richieste di dimissioni e la tensione resta alta.

Richiesta respinta al mittente dal primo cittadino, che ha rassicurato di voler adempiere all’ordinanza, emanata dal comune da lui amministrato e onorare le sanzioni previste.

Rassicurazioni che però non hanno placato la minoranza. Da Pd e Movimento 5 stelle insistono e non ci ripensano. Avere domandato le dimissioni: “È un dovere politico verso la città”, come spiegano dal Movimento 5 stelle.

La vicenda è esplosa quando sulla pagina Facebook del Partito democratico, è stata pubblicata l’ordinanza del 25 novembre, per la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, per “abusi edilizi su immobili presso il complesso il Giglio, di proprietà della società Vigna Grande, amministratore unico Alessandro Giulivi”.

Cinque i rilievi, cui va posto rimedio mediante la demolizione e gli interventi di ripristino degli abusi.

Il Pd, nel post era stato chiaro: “In località Il Giglio a Tarquinia – riporta il post sulla pagina del Pd – dove risiede il sindaco Alessandro Giulivi, è stata rilevata la presenza di alcuni abusi edilizi, che dovranno essere abbattuti entro 90 giorni.

La notizia è ufficiale, il documento proviene dall’albo pretorio del comune di Tarquinia. Una persona che non rispetta la legge non può ricoprire una carica pubblica e amministrare una città: chiediamo dimissioni immediate”.

Quindi la promessa, se necessario, di portare la questione in consiglio comunale. Una presa di posizione che ha provocato la risposta del primo cittadino. Un comunicato secco, in cui si parla di alcuni manufatti realizzati molto tempo fa.

“La rimozione di tali strutture (tettoie in legno di copertura) è di facile esecuzione e gli stessi non costituiscono abusi rilevanti”.

E sulle dimissioni: “Rispondo con serenità alle accuse di abusivismo edilizio rivoltemi – dice il sindaco – se avessi voluto nascondermi, mi sarei dimesso tempo fa da amministratore della società. Non mi sottrarrò certamente come amministratore della società Vigna grande al pagamento della sanzione prevista ed a porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Respingo al mittente la richiesta di dimissioni arrivata strumentalmente da alcuni movimenti che utilizzano lo sciacallaggio come arma politica”.

Ragioni che non hanno convinto l’opposizione. Per il Movimento 5 stelle: “La pezza è peggio del buco – obiettano i pentastellati – dovrà demolire oltre 400 mq di strutture abusive – non certo bruscolini – che dall’ordinanza di demolizione risultano di non facile rimozione”.

Mentre dal Partito democratico fanno notare come Giulivi abbia trattenuto a sé la delega all’Urbanistica.

“Crediamo – osservano dal Pd – che non sia eticamente corretto che il responsabile politico di quel settore sia chi compie abusi che invece dovrebbe reprimere.

Se lei fosse stato un assessore, qualunque sindaco le avrebbe ritirato la delega, ma dal momento che il sindaco è lei, non può far altro che dimettersi”.

Tutto lascia ritenere che la vicenda sia politicamente tutt’altro che chiusa e la prossima seduta di consiglio comunale si preannuncia piuttosto movimentata.

Articoli: Partito democratico: “Giulivi ha la delega all’urbanistica e compie abusi edilizi…” – Movimento 5 stelle: “Giulivi fa centinaia di metri quadri di abusi edilizi e resta sereno” – Alessandro Giulivi: “Non mi dimetto”

Condividi la notizia:











28 novembre, 2020