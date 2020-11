Affonda gommone di migranti, sei morti tra cui una bimba di sei mesi: era in attesa dei soccorsi

Mediterraneo - Gravi un altro bambino, una donna incinta e un giovane

Roma – Gommone di migranti affonda nel Mediterraneo, bimba di sei mesi muore in attesa dei soccorsi. Salgono a sei le vittime accertate del naufragio.

In mattinata la piccola era stata salvata nel naufragio del gommone, in mare già da un paio di giorni con 120 persone a bordo, andato a fondo a trenta miglia dalla costa libica. Le sue condizioni, però, erano apparse subito disperate: la nave della Ong spagnola Open Arms, dopo essere intervenuta, aveva chiesto un’evacuazione medica urgente. Ma la bimba non ce l’ha fatta ed è morta in attesa dei soccorsi.

Nonostante gli enormi sforzi dell’equipe medica una bimba di 6 mesi è venuta a mancare a causa del… Pubblicato da Open Arms Italia su Mercoledì 11 novembre 2020

“Nonostante gli enormi sforzi dell’equipe medica – scrive Open Arms sui social – una bimba di sei mesi è venuta a mancare a causa del naufragio. Avevamo chiesto per lei e per altri casi gravi un’evacuazione urgente, da effettuare tra breve, ma non ce l’ha fatta ad aspettare. Siamo addolorati”.

La Guardia costiera italiana, in una nota, ricostruisce: “Nelle prime ore di questa mattina un velivolo dell’agenzia europea Frontex ha avvistato, in area Sar di responsabilità libica, un gommone con circa cento migranti in precarie condizioni di navigabilità. In ragione dell’imminente pericolo per le persone a bordo, l’aereo ha contattato la nave Open Arms quale mezzo più utilmente impiegabile al momento. Quest’ultima unità, giunta sul posto e intercettato il gommone, ha dato inizio al recupero dei migranti”.

I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un… Pubblicato da Open Arms Italia su Mercoledì 11 novembre 2020

Sul naufragio la Guardia costiera scrive: “Durante le operazioni di soccorso, il gommone, già in precarie condizioni, ha collassato e il fondo della barca ha ceduto facendo finire in acqua le persone. L’attività di soccorso eseguita da Open Arms si è conclusa con il salvataggio di circa cento naufraghi, oltreché il recupero di cinque corpi esanimi”.

Cinque morti, più quattro migranti in gravi condizioni di salute. Tra questi c’era anche la bimba di sei mesi, che ha portato a sei le vittime accertate del naufragio. “In ragione – spiega la Guardia costiera – della particolare gravità dello stato di salute di quattro dei migranti salvati (due bambini, una donna incinta e un giovane uomo), la stessa unità ha preso contatti con la centrale operativa della Guardia costiera di Roma per chiederne un’evacuazione medica urgente”.

Le persone soccorse sono a bordo #OpenArms mentre l’equipe… Pubblicato da Open Arms Italia su Mercoledì 11 novembre 2020

“La Guardia costiera italiana – prosegue la nota -, avviati i primi contatti tra personale di bordo dell’Open Arms e il Centro internazionale radio medico e verificata l’indisponibilità di assetti operativi degli stati vicini che potevano utilmente intervenire, ha disposto l’invio di una propria motovedetta da Lampedusa con medici del Cisom imbarcati, che è in navigazione e raggiunGerà l’Open Arms intorno alle 22”.

11 novembre, 2020