“Al drive in al Riello un’organizzazione perfetta”

Lettere - Viterbo - Scrive Riccardo Cipressi: "Analisi in massima sicurezza in 35 minuti"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con la presente voglio ringraziare pubblicamente tutta l’organizzazione sanitaria del drive-in Covid Riello per il perfetto funzionamento della struttura.

Stamattina, con prenotazione per le ore 12 fatta ieri via web, ho portato mia moglie a fare un tampone molecolare e ho trovato un’organizzazione a dir poco perfetta, che in soli 35 minuti ci ha permesso di fare l’analisi in massima sicurezza. Grazie.

Riccardo Cipressi

26 novembre, 2020