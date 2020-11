“Al lavoro contro il deficit di democrazia che le donne subiscono”

Confcommercio - Il messaggio del settore Terziario Donna in occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giornata Mondiale contro la violenza alle donne. Incitiamo a creare buoni esempi. Equità e pari opportunità non sono solo valori di civiltà. Sono questioni di democrazia e di merito e perfino di convenienza economica.

Ed è proprio dall’uguaglianza tra uomini e donne nei diritti e negli oneri che deriva una società più giusta e più prospera.

Oggi ricordiamo la giornata mondiale contro le violenze alle donne, violenze che limitano la libertà della donna nelle proprie espressioni e che troppo spesso si tramutano in accanimento, con dati in crescita soprattutto in questo anno di pandemia.

Esiste un “deficit di democrazia” che vede la presenza femminile costantemente sottorappresentata ai vari livelli della vita economica, politica e sociale a dimostrazione di una grave carenza culturale che impedisce, di fatto, che si tenga pienamente conto degli interessi e delle esigenze di tutta la popolazione nel suo complesso.

E’ per questo che noi donne imprenditrici di Confcommercio ci impegniamo con lavoro intenso e costante affinché le disparità cessino, poiché speriamo in una società più equa.

Esistono nuovi modi di fare impresa che rilancino l’Economia del nostro Paese e che premino capacità e merito. E’ giunto il momento di un nuovo Umanesimo che non sia discriminatorio ma che migliori la libertà e lo spirito.

Le donne sono le vere protagoniste del cambiamento ed è dunque fondamentale una rete di comunità che metta in circolo impresa, famiglia, società e che esalti il lavoro come valore sociale oltre che economico.

In questa ottica crediamo che sia fondamentale investire nelle competenze che permettano di valorizzare proprio il capitale umano sviluppando e affermando le capacità di leadership integrando la visione economica con la visione “femminile” dei temi economici senza la quale non ci potrà essere né progresso e né ripresa.

Crediamo fermamente che la democrazia paritaria, la realizzazione dei principi di uguaglianza siano obiettivi da raggiungere un passo importante verso il progresso, perché il cambiamento che la società richiede avvenga e avvenga oggi.

Gruppo Terziario Donna Lazio Nord – Confcommercio

25 novembre, 2020