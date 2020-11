Arena: “Anna mancherà a tutti, anche ai suoi amici cani”

Viterbo - Il sindaco Arena dopo la scomparsa della volontaria animalista

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Viterbo piange la prematura scomparsa di una persona buona, dall’animo gentile e nobile. E il suo amore incondizionato per gli animali ne è stata un’autentica testimonianza. Fino all’ultimo.

Se ne è andata Anna Iuzzarelli. Volontaria innamorata dei suoi amici a quattro zampe. Il suo tempo da oltre tredici anni lo dedicava ad accudire i cani del canile comunale di Bagnaia.

Non la ringrazieremo mai abbastanza per tutto quello che ha fatto per quelle povere anime randagie. Stimata e amata da tutto il mondo del volontariato e non solo, Anna mancherà a tutti. Mancherà ai suoi cani.

L’amore seminato da persone come Anna, come Elvia, resterà. E resterà in quello stesso luogo dove è stato seminato. Resterà negli occhi degli ospiti di quel luogo, da qualche giorno un po’ più tristi perché non hanno più visto arrivare la loro cara amica Anna. Alla famiglia Iuzzarelli le mie più sentite condoglianze.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

19 novembre, 2020