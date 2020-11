Cambia la musica a Civita Castellana, arriva la filodiffusione in centro

Comune - Impianto sonoro lungo vie e piazze, prima parte del progetto - Poi arriverà il video

Civita Castellana – (g.f.) – La musica cambia a Civita Castellana.

Forse anche per dare un segno tangibile, meglio ancora, udibile, l’amministrazione Giampieri ha dato il via alla realizzazione di un impianto di filodiffusione audio e impianto video nel centro storico cittadino.

Progetto che nell’intento dell’amministrazione va verso la riqualificazione di Civita.

L’utilizzo è pensato per iniziative che nel tempo saranno programmate.

Il progetto è diffuso, destinato a coprire larga parte del cuore civitonico, ma si parte per gradi.

“È intenzione dell’amministrazione – riporta la delibera di giunta – attuare l’intervento per fasi esecutive di cui la prima, relativa all’impianto di filodiffusione in via santi Martiri Giovanni e Marciano, piazza Duomo, via Garibaldi, piazza Matteotti e corso Buozzi”.

Il costo preventivato sta sotto la soglia dei quarantamila euro: 39.989,76.

Per ora solo audio e soltanto una parte. Il video, previsto in piazza Matteotti e corso Buozzi, arriverà poi.

11 novembre, 2020