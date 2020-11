“Centro storico, così spenderemo i soldi del bilancio”

Viterbo - L'assessora Allegrini illustra tutti i progetti di restyling, in particolare su piazza del Comune: dal museo sotto i portici alla sistemazione della torre

Condividi la notizia:











Viterbo – “Il bilancio appena approvato delinea l’attenzione di questa amministrazione per il centro storico della città. Sono previsti infatti, tra tanti, una serie di interventi (alcuni già anticipati dal consigliere Muroni) per la piazza del Comune e la musealizzazione del palazzo dei Priori”. Laura Allegrini illustra i progetti per Viterbo che hanno avuto via libera con l’approvazione del bilancio. Quelli che investono più da vicino le sue deleghe ai lavori pubblici e al centro storico.

“Ci siamo risolti nell’accendere due mutui per due progetti per i quali abbiamo abbiamo partecipato nei mesi scorsi a due bandi regionali – dice Allegrini -, siamo ancora in attesa della risposta della regione. Il primo è la riapertura del vicolo che collegava via del Ganfione a piazza del Comune. In realtà il collegamento con via del Ganfione esiste già, attraverso il giardino di palazzo dei Priori, e fu fatto dal sindaco Gabbianelli per ricollegare attraverso via del Ganfione il parcheggio di Faul a piazza del Comune, ma anche delineare una parallela a via San Lorenzo tra piazza del Comune a piazza San Lorenzo. Questo nuovo accesso coperto, suggestivo e anche angusto (per questo prevediamo telecamere di controllo) ha però il valore di un vero recupero non solo funzionale ma storico dell’antica strada”.

L’altro intervento modificherà il volto di una parte di palazzo dei priori: la destinazione a museo del lato sinistro dei portici. “In questo progetto – prosegue l’assessora – è contenuta la possibilità che diventi il museo multimediale della macchina di Santa Rosa, ma si potrebbe pensare anche semplicemente di allargare lo spazio espositivo museale (abbiamo il progetto esecutivo) in continuità con il lato destro che conterrà le tavole di Del Piombo e c’è anche l’ipotesi di portare il museo della macchina a Valle Faul. È finanziata con il bilancio la progettazione del restauro del piano nobile che prevede il recupero degli affreschi della sala d’Ercole e tutte le altre sale non restaurate nel 1995: è un inizio. È tra l’altro in attesa di approvazione della Soprintendenza il progetto regionale di efficientanento energetico del palazzo dei priori che prevede la sistemazione degli infissi del secondo piano”.

In programma c’è anche la sistemazione della torre, che il comune vuole rendere visitabile. Il via libera della Soprintendenza è già arrivato, spiega Allegrini. “Presenterò il progetto alla stampa e ai cittadini nei prossimi giorni – assicura l’assessora -. Con l’ok della Soprintendenza si è reso necessario adeguare con il bilancio la previsione di spesa per le prescrizioni ordinate, appunto, dalla Soprintendenza e abbiamo ora tutti gli elementi per procedere alla progettazione esecutiva e accendere il mutuo”.

“Abbiamo intrapreso ogni relazione istituzionale con la proprietà (l’Ordine degli avvocati) per l’acquisizione dell’ex edicola ad angolo via Roma necessaria al completamento del progetto di funzionalizzazione della torre – continua Allegrini -. Inoltre, poiché è in fase di restauro il balcone del palazzo del podestà ed è già in piedi un ponteggio, abbiamo finanziato in bilancio anche il restauro delle tre lunette che affacciano sulla piazza: due palazzo podestà e una priori. Nel piano triennale delle opere c’è il rifacimento del tetto e della facciata del palazzo del podestà. Insomma un progetto che posso dire offre la visione completa della destinazione dei palazzi e della piazza”.

Un primo step è stato fatto posizionando i vasi in piazza del Comune. “Hanno sottratto la piazza al parcheggio selvaggio, ma il passo successivo è quello di poter rifare la pavimentazione che chiederò alla maggioranza possa essere prevista in uno dei prossimi bilanci”.

Allegrini sottolinea che il documento di previsione appena approvato “contiene anche il restauro dell’area del lavatoio in via Signorelli, i soldi per la progettazione della completamento di via Sallupara, che sarà affidata la prossima settimana, e il mutuo per la pavimentazione a sampietrini di via Maria Santissima liberatrice e delle piazze Trinità e San Faustino, che non è ancora stato acceso perché una parte della amministrazione vorrebbe asfaltarla e io non sono d’accordo. Questi tre interventi porterebbero a conclusione la riqualificazione della direttrice San Faustino”.

Nei piani dell’assessora c’è il trasloco del consiglio comunale in un’altra prestigiosa sede: l’ex Corte d’Assise viterbese in piazza Fontana grande. Covid permettendo. “Se sarà possibile, il bilancio di previsione 2021 conterrà l’intervento per il restauro della ex corte d’Assise – conclude Allegrini -. Qui dovrebbe essere logicamente collocato il consiglio comunale, una volta liberato il primo piano del palazzo dei priori che è inserito nel biglietto turistico unico, una volta attivato. Ho dato l’input alla progettazione del rifacimento di via San Pellegrino da inserire nel triennale 2022 come primo intervento di restauro del quartiere medievale”.

Condividi la notizia:











2 novembre, 2020