Ciao Orte, la Spartan race se ne va al Circeo

Sport - L'organizzatrice Giulia Zomegnan spiega su Facebook: "Non è stata una nostra scelta"

Orte – (a.c.) – La Spartan race lascia Orte e si sposta al Circeo. L’ormai tradizionale data di fine aprile del circuito di corse a ostacoli famoso in tutto il mondo scende a sud del Lazio, abbandonando una delle location che avevano maggiormente contribuito alla sua diffusione in Italia.

Orte, infatti, era una tappa storica di Spartan race Italy, una delle primissime ad accogliere il circuito nel Bel paese già dal 2015. Migliaia di partecipanti a ogni edizione e addirittura, negli ultimi anni, un prolungamento dell’evento su due giorni. Unico stop nel 2020, a causa dell’emergenza Covid che ha costretto prima a rinviare e poi a cancellare definitivamente la gara.

Ora, un po’ a sorpresa, arriva la notizia della fine del binomio Spartan-Orte e il 24 e 25 aprile l’appuntamento si sposta in provincia di Latina.

La general manager di Spartan race Italy Giulia Zomegnan ha spiegato l’addio a Orte con un breve commento sul gruppo Facebook ufficiale degli Italian spartans: “Purtroppo Orte non ci sarà e non per scelta nostra – ha scritto – ma per diverse motivazioni che ci hanno portato a cambiare location. La gara di Orte è sostituita con Spartan Circeo”.

28 novembre, 2020