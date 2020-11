“Di colpo potrei diventare una donna indegna di gestire la cosa pubblica?”

Giornata contro la violenza alle donne - Interviene Chiara Frontini (consigliera comunale Viterbo 2020), partendo dalla vicenda della maestra licenziata a Torino

Viterbo – Giornata contro la violenza alle donne, l’intervento di Chiara Frontini, consigliera comunale Viterbo 2020 – 25 Novembre – Giornata internazionale per eliminazione della violenza contro le donne. Fatto di cronaca recente: una maestra di Torino è stata licenziata perché il suo ex fidanzato ha divulgato dei video intimi che lei gli aveva mandato, su richiesta di lui.

L’uomo è in attesa di giudizio per reato di revenge porn. La donna è stata immediatamente giudicata e ha perso il lavoro.

Parto da qui e parlo in prima persona, con due foto di me stessa. La me stessa pubblica, donna impegnata in politica, professionista, alla guida di un movimento civico animato dall’amore appassionato per la nostra Viterbo. E la mia stessa privata, senza veli.

Quella che vive come vuole la propria intimità, che pensa che la libertà sia un valore irrinunciabile, che l’autodeterminazione e l’emancipazione dal patriarcato non sono concetti astratti ma che vanno conquistati e ribaditi ogni giorno. Sono due persone diverse? No, sono sempre io.

E allora pensate se mio marito un giorno impazzisse, o se il nostro matrimonio, che pur nutriamo ogni giorno, esaurisse la sua linfa vitale. E che lui divulgasse materiale relativo alla nostra intimità. Diventerei di colpo una cattiva amministratrice, una donna indegna di gestire la cosa pubblica?

Di chi sarebbe la colpa? Mia, perché ho condiviso una parte di me con un uomo in cui, in quel momento, avevo fiducia, oppure sua, che da vigliacco ha pensato bene di mettere in piazza i contenuti di una conversazione intima e privata?

Rifletteteci. Rifletteteci uomini, perché il rispetto non sia solo una parola di cui riempirsi la bocca quando fa comodo. E rifletteteci donne, perché è stata una donna a licenziare la maestra, e una mamma a denunciarla: come se avere una vita sessuale privata, quale che sia, fosse un reato.

Ci vorrà tutta la vita che mi resta per raggiungere l’obiettivo di una parità sostanziale, nel rispetto delle differenze. Ma è una battaglia che vale la pena combattere, per ognuna di noi.

Chiara Frontini, consigliera comunale 2020

25 novembre, 2020