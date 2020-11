Questo consiglio sui lavori pubblici non s’ha da fare…

Viterbo - Comune - Insistenti voci sull'odierna seduta straordinaria, fortemente a rischio

Viterbo – (g.f.) – Questo consiglio comunale non s’ha da fare… Straordinario, sui Lavori pubblici in comune, era in programma per oggi ma tutto lascia presupporre che il centrodestra lo farà saltare. Queste le voci che circolate nel fine settimana.

Richiesto dall’opposizione per fare il punto sugli interventi a Viterbo. Realizzati, in cantiere e nel libro dei sogni. Mettendo in una posizione non proprio comoda la responsabile in giunta del settore, l’assessora Laura Allegrini (FdI).

Posizione non comoda per l’assessora, ma nemmeno per la maggioranza. Non tutta almeno. Qualcuno favorevole allo svolgimento c’è. Ma la linea destinata a prevalere sembra quella del far saltare la seduta.

Mancanza del numero legale o magari, il centrodestra potrebbe venire in consiglio comunale e leggere un documento per il rinvio. Motivato dall’assenza del dirigente ai Lavori pubblici, che a quanto pare non può essere presente alla seduta.

Tuttavia, se dovesse saltare l’appuntamento, sarebbe un arrivederci e non un addio.

La minoranza vuole discutere dei lavori pubblici, come da richiesta: dello sviluppo strategico della città delle frazioni e dei loro centri storici, ricognizione e aggiornamenti in relazione a opere e lavori pubblici pubblici realizzati, in corso di realizzazione e da realizzare e sugli atti di indirizzo politico in relazione all’utilizzo e gestione dei finanziamenti e di risorse proprie di bilancio.

A dicembre, se non più in là.

23 novembre, 2020