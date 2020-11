Covid, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale

Brianza - L'annuncio con un video pubblicato sui social - Pochi giorni fa aveva detto di essere positiva al Coronavirus

Brinza – Peggiorano le condizioni di Iva Zanicchi. La cantante, che nei giorni scorsi aveva annunciato di essere positiva al Covid con un videomessaggio pubblicato sui social, allo stesso modo ha comunicato ai suoi fan di essere ricoverata a Vimercate per una polmonite bilaterale. Una patologia sopraggiunta in seguito al contagio.

La didascalia pubblicata accanto al video è ricca di ottimismo. “Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori… voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi!” scrive Iva Zanicchi.

