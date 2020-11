Emergenza Coronavirus, rimosso il commissario alla sanità della Calabria

Catanzaro - Saverio Cotticelli nella bufera: "Il piano Covid dovevo farlo io? Non lo sapevo"

Condividi la notizia:











Catanzaro – Covid, rimosso Saverio Cotticelli, il commissario alla sanità della regione Calabria.

Il generale dei carabinieri in pensione ha ammesso in tv di non aver realizzato nei mesi scorsi un piano di emergenza sanitaria per la seconda ondata autunnale dell’epidemia di coronavirus. Cotticelli di fronte alle telecamere della trasmissione Titolo V di Rai Tre ha spiegato di non sapere che quel compito spettasse a lui.

“Sono io”, ha ammesso, riferendosi al responsabile di quella mancanza. Impacciato ha poi cerca di correggere il tiro e ha dichiarato quindi di essere sul punto di realizzarlo: “La settimana prossima è pronto”. E poi ha aggiunge parlando direttamente al giornalista: “Cosa vuole che le dica, dottore, tanto io domani mattina sarò cacciato”.

Immediata la reazione del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che in una nota ha affermato: “Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”.

Condividi la notizia:











7 novembre, 2020