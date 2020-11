“Deposito fiscale di Civitavecchia, contattata l’Adm per scongiurare la chiusura”

Roma - Lo fa sapere il consigliere del M5s Lazio Devid Porrello

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Apprendo con stupore la decisione della chiusura del deposito fiscale di Civitavecchia da parte della società spagnola Logista.

Naturalmente questa notizia non può fare piacere e quindi ho immediatamente contattato gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per capire gli sviluppi futuri e le opzioni disponibili per scongiurare la chiusura del magazzino dei tabacchi e le conseguenze occupazionali e logistiche.

Ringrazio il direttore dell’Adm Marcello Minenna per la disponibilità a trovare una soluzione che vada incontro alle necessità dell’agenzia e di tutto il territorio che in queste ore si è attivato per non perdere un magazzino importante per il territorio non solo come impiego diretto, ma anche per l’indotto che genera e per il servizio che offre ai commercianti dell’intero comprensorio.

Devid Porrello

Consigliere M5s Lazio e vicepresidente del consiglio regionale

Condividi la notizia:











19 novembre, 2020