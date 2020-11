Nuovo dpcm di Natale, le ipotesi del governo sulle riaperture

Coronavirus - Negozi con orario fino alle 22, lezioni in presenza da gennaio, ok a bar e ristoranti

Roma – Ferve la discussione sul nuovo Dpcm di Natale.

In vista della scadenza del decreto attuale, entrato in vigore il 3 novembre per un mese, le ipotesi sono quelle di inserire delle deroghe alle restrizioni per un periodo limitato, entro le festività natalizie.

Si pensa a una riapertura di ristoranti, bar, centri commerciali e negozi: nelle zone rosse, al momento, è tutto chiuso.

Le riaperture consentirebbero di far girare l’economia e dare un po’ di ossigeno alle attività commerciali con lo shopping natalizio.

I negozi dovrebbero restare aperti fino alle 22, i ristoranti anche la sera a cena, ma non nelle sere di festa. Al tavolo potrebbero esserci al massimo quattro persone. Allo studio anche la riapertura delle piste da sci.

Le lezioni in presenza, a scuola, dovrebbero ripartire da gennaio. Resterebbero limitazioni agli spostamenti tra le regioni. L’esecutivo vorrebbe consentire alle famiglie di riunirsi, ma la paura è che questo porti a spostamenti in massa che facciano risalire la curva dei contagi.

Per agevolare il transito di alcune regioni in zona gialla, si pensa alla chiusura di alcune aree o province dove il pericolo contagio è più alto. Zone rosse singole, con misure più stringenti.

22 novembre, 2020