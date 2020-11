“Fate una foto sulle panchine rosse contro la violenza sulle donne”

Orte - L'appello dell'amministrazione comunale per la giornata del 25 novembre

Orte – “Cercate le panchine rosse nella nostra città, fotografatevi e postate la foto”. L’appello arriva dall’amministrazione comunale di Orte per celebrare il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Capeggiati dal sindaco Angelo Giuliani, i consiglieri comunali di maggioranza Daniele Proietti, Diego Bacchiocchi, Valeria D’Ubaldo, Claudia Paolessi, Enrico Delle Macchie e Alessandra Proietti hanno scattato la loro foto vicino a una delle panchine tinteggiate di rosso nei vari quartieri di Orte. Il collage è poi stato pubblicato sul sito internet del comune.

“Amiamo le donne in modo forte e non con la forza – è l’invito che accompagna le foto -. Tutti insieme per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne”.

25 novembre, 2020