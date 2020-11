Roma - Si trova in una clinica privata di Roma - La causa del suo malessere non sarebbe il Covid - Nel 2013 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Viterbo dall'allora sindaco Leonardo Michelini

Roma – Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva, è gravissimo.

Si trova in una clinica privata di Roma. La causa del suo malessere non sarebbe il Covid, ma un problema cardiaco.

L’attore romano domani, 2 novembre, compie 80 anni.

Gigi Proietti, attore di teatro e di cinema, regista, doppiatore e cabarettista, è molto legato a Viterbo per aver girato lo storico Maresciallo Rocca.

L’attore romano ha passato moltissimi anni nella Tuscia per vestire i panni del carabiniere più famoso d’Italia.

Proprio per questa sua costante presenza in città, nel 2013 ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Viterbo dall’allora sindaco Leonardo Michelini.

“Non si può mai stare tranquilli… Non me lo aspettavo” aveva detto ironicamente dopo aver ricevuto il riconoscimento.

Gigi Proietti sarebbe ricoverato già da diversi giorni, ma oggi le condizioni si sono aggravate.

1 novembre, 2020