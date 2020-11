Interruzione flusso idrico e/o intorbidamento dell’acqua in alcune strade di Viterbo, Marta e Montefiascone

Viterbo - Domani mercoledì 18 novembre - Lo comunica la Talete

Viterbo – Intervento urgente riparazione perdita idrica in strada Montecchio (Capodimonte). Interruzione flusso idrico e/o intorbidamento dell’acqua in alcune vie di Viterbo, Marta e Montefiascone.



Causa interventi urgenti di riparazione perdita sulla condotta di adduzione in strada Montecchio, nel comune di Capodimonte, mercoledì 18 novembre 2020 verrà interrotto il flusso idropotabile dall’impianto di Monte Bisenzio al serbatoio Monte Iugo.

Pertanto verrà meno l’erogazione idrica dalle ore 8,00 a termine lavori (presumibilmente le ore 18, salvo imprevisti), nelle seguenti strade e zone limitrofe nel territorio dei Comuni di Viterbo, Marta e Montefiascone:

Strada San Lario

– Strada Martana (dal “dissetatoio” all’incrocio con Strada Provinciale Verentana)

– Strada Pizzicagna

– Strada Trinità (Serpepe)

– Strada Campo Perello

– Strada Campo delle Rose



Dopo il ripristino del normale flusso, potrebbe verificarsi intorbidamento dell’acqua per alcune ore.

Talete spa

17 novembre, 2020