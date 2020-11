“La Lega non ha fatto intese con Forza Italia”

Montefiascone - Interviene Umberto Fusco (Lega) - Si accende il clima politico sul colle fallisco in vista delle comunali 2021

Montefiascone – (g.f.) – “La Lega non ho fatto nessuna intesa con Forza Italia”. A Montefiascone il prossimo anno si torna al voto e il clima politico sul colle falisco si accende. Così, Umberto Fusco, senatore leghista e responsabile provinciale del partito, è costretto a intervenire a gamba tesa. C’è stato qualche scatto in avanti di troppo.

Nei giorni scorsi era stato dato per fatto l’accordo con gli azzurri, escludendo al momento un pezzo di centrodestra, Fratelli d’Italia. Magari l’accordo azzurro-verde arriverà. Non ora, però.

“Ci siamo dati appuntamento per questo martedì – spiega Fusco – per valutare una linea su come andare alle elezioni comunali del 2021. Come auspico, spero che ci sia coesione e condivisione per andare tutti e tre insieme, altrimenti non se ne fa nulla”.

Nessuna ipotesi esclusa, compresa quella di correre per conto proprio. Presto per dirlo.

Che l’attenzione sia alta a Montefiascone, lo dimostra pure un intervento affidato ai social, sempre del senatore Fusco. Riguarda un aspetto non di secondo piano, in vista del voto. La scelta del candidato sindaco.

“Nel comune di Montefiascone il coordinatore della Lega è Augusto Bracoloni e ogni decisone in merito a chi rivestirà il ruolo di candidato sindaco della Lega alle prossime elezioni amministrative spetterà al partito”.

Ultimamente da quelle parti devono essersi presentati diversi alla porta del Carroccio falisco. “In qualità di vicecoordinatore regionale – aggiunge Fusco – e nello specifico di responsabile provinciale, ogni ingresso nel partito a Montefiascone, così come negli altri comuni della Tuscia, sarà attenzionato ed eventualmente autorizzato esclusivamente dal sottoscritto”. Si fa selezione all’ingresso. Ma non è una novità.

