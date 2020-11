Cronaca - Il segretario generale Conestà: "Le condizioni in cui sono costretti a lavorare i colleghi impiegati nei servizi immigrazione quelli di Viterbo in piena pandemia vanno sempre peggiorando"

Viterbo – Migranti, Mosap: “19 ore per reperire un medico al Cpr di Macomer”.

A denunciarlo è Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia Mosap.

‘Le condizioni in cui sono costretti a lavorare i colleghi impiegati nei servizi immigrazione vanno sempre peggiorando. In piena pandemia i colleghi di Viterbo dopo aver accompagnato un immigrato presso il Cpr di Macomer hanno dovuto attendere 19 ore l’arrivo di un medico”.

Continua Conestà: “I colleghi si sono imbarcati alle 13.35 su un volo di linea a Fiumicino e e sono arrivati alle 14.40 a Cagliari per poi arrivare circa alle 17 al Cpr di Macomer. Al momento dell’arrivo – aggiunge – è stato assicurato al personale della Polizia di Stato in servizio di scorta che presso il Cpr in un tempo ragionevole il cittadino straniero sarebbe stato visitato da un medico della struttura e che sarebbe stato dato il parere sanitario per la sua l’accoglienza.

Alle 23.30 circa dopo varie telefonate e sollecitazioni il personale della Polizia di Stato in servizio di scorta apprendeva che il Cpr gestito da una società cooperativa non aveva un medico disponibile fino alle 9 del giorno dopo. I colleghi – conclude Conestà – hanno dovuto vigilare tutta la notte il cittadino straniero. In tutto questo chi ha in gestione il Cpr ha solo fornito una coperta e un materasso. Questa me la chiamate accoglienza, sembra più uno scarica barile sulla Polizia”.

9 novembre, 2020