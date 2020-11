“Multe esemplari per quei cialtroni che non mettono la mascherina, se non servirà impedirò la libera circolazione delle persone”

Fabrica di Roma - Mario Scarnati vede poche altre soluzioni con l'aumentare dei casi di positivi in paese

Fabrica di Roma – (pierdo.pa.) – “Faremo multe esemplari per quei cialtroni che non mettono la mascherina, ma se anche questo sarà inutile io impedirò, in ogni modo, la libera circolazione delle persone”. Mario Scarnati, sindaco di Fabrica di Roma, vede poche altre soluzioni con l’aumentare dei casi di positività in paese. Quindi per adesso multe salate, ma ci saranno altre misure se, come precisa il sindaco, “qualcuno non ci sente con le buone…”.

“Purtroppo – scriveScarnati in un post di qualche giorno fa -, anche se meno di molti altri, il Covid sta aumentando anche nella nostra città; io spesso giro per il nostro paese e continuo a vedere molte persone con la mascherina abbassata o non messa, la maggior parte di queste persone senza mascherina le vedo in prossimità di luoghi pubblici ed esercizi commerciali. Ho chiesto fermamente alle forze dell’ordine da lunedì, senza avvertimento, di multare chiunque venga trovato o visto con la mascherina abbassata o non messa: la prima volta la multa sarà di 400 euro, per la seconda si potrà arrivare anche a mille.

Per la verità questa cosa l’avevo già chiesta senza ottenere un grandissimo risultato, allora sapete che farò? Se non vedo che l’atteggiamento di alcune persone cambierà totalmente (me ne accorgerò anche dal numero delle multe che si faranno) la prossima settimana farò un’ordinanza contingibile e urgente per la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, esclusi quelli che vendono beni di prima necessità, motivandola dal fatto che non ho abbastanza forze dell’ordine per far rispettare la legge Se poi tutto questo non basterà, farò un’altra ordinanza che impedirà alla gente di muoversi all’interno della città senza giustificazione scritta valida, purtroppo se qualcuno non ci sente con le buone…”. E poi la precisazione: “Forse non mi sono espresso bene, io non ce l’ho nel modo più assoluto con gli esercenti che tanto hanno sofferto, che tanto soffrono per questo stato di cose, ma sono arrabbiatissimo con quei cialtroni, cretini che rasentano la delinquenza che non si mettono la mascherina e che, molto spesso, si fermano a parlare davanti agli esercenti stessi. Adesso io cercherò di risolvere questo problema con le forze dell’ordine, facendo fare delle multe esemplari, ma se anche questo sarà inutile io impedirò, in ogni modo, la libera circolazione delle persone.

Non è retorica ma il mio amore per Fabrica e i Fabrichesi è tantissimo e proprio per questo io non voglio, per colpa di poche persone incivili e barbare, essere costretto a contare i ostri morti. Se qualcuno ancora non ha capito che stiamo arrivando a questo livello, apra gli occhi e si svegli”.

Il primo cittadino fa anche sapere di aver “bloccato alcune persone, poche in verità, che ce l’hanno con me ma soprattutto hanno dei problemi con loro stessi e non perdono occasione per fare polemiche, a queste persone voglio ribadire un concetto: noi non siamo amici, dove trovate la faccia tosta per chiedermi spesso l’amicizia? Questo proprio non lo capisco”. E in un post successivo ha scritto: “Spesso accade che alcune persone, soprattutto se hanno subito qualche multa, siano arrabbiate con la polizia urbana e cerchino, anche attraverso i miei post, di denigrare, certe volte rasentano il reato di calunnia o diffamazione, io per evitare denunce o cose del genere li blocco e li cancello.

Qualcuno poi giustamente ha detto che chiede la mia amicizia o entra nel mio profilo per avere informazioni e ha asserito ‘non è bello che lei blocchi o tolga l’amicizia’. Allora per fare maggiore chiarezza vi dico che l’amicizia la do a chi mi è amico, mentre ai post (aperti a tutti) chi fa polemica e o politica lo cancello e lo blocco” e con chi ha avuto da obiettare, ha precisato: “Per avere le stesse informazioni che do io, basta andare sul sito del Comune e o telefonare alla segreteria del Comune stesso e o telefonare all’ufficio servizi sociali del Comune” e “se qualcuno ha bisogno di parlare con il sindaco in quanto tale, io tutti i giorni sono presente in comune, ricevo e ho ricevuto sempre tutti, senza eccezione alcuna”.

12 novembre, 2020