Il neocommissario calabrese: “La mascherina non serve a un c…”

Zuccatelli subentra al suo predecessore che si è dimesso dopo un'intervista imbarazzante, ma è già bufera

Reggio Calabria – La sanità della Calabria non trova pace.

Dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, volute dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il nuovo commissario regionale alla Sanità è Giuseppe Zuccatelli. Ma la nuova nomina non arriva proprio sotto i migliori auspici.

In queste ore, sta circolando sul web un video di qualche tempo fa in cui Zuccatelli afferma che “la mascherina non serve a un cazzo”, accalorandosi e dicendo che “l’unica cosa utile è la distanza”.

“Per beccarti il virus, se io fossi positivo, devi stare con me e baciarmi in bocca per quindici minuti – è la tesi di Zuccatelli -. Il virus si becca se tu hai una frequentazione in cui le gocce di saliva ti arrivano per minimo 15-20 minuti addosso”.

L’atmosfera è informale. Nella stanza con Zuccatelli ci sono altre persone, che ridono: si intuisce che il clima è da chiacchiere al bar.

Non si sa chi abbia girato quei 40 secondi che stanno diventando virali. Sui social, il video è ovunque. Tra le tante pagine che l’hanno condiviso anche quella dell’associazione Codacons a difesa dei consumatori.

Un pensiero che non distanzia di molto Zuccatelli dai negazionisti. E adesso è bufera, perché ci si chiede se la fragile sanità calabrese potrà riuscire a rimettersi in piedi.

Zuccatelli è fresco di nomina. Il suo predecessore, il generale Saverio Cotticelli, si è dovuto dimettere a seguito della brutta gaffe al nuovo programma di Rai3 “Titolo V”.

Intervistato, Cotticelli ha detto che redigere il piano anti-Covid per il territorio regionale “non era compito mio. La gestione dell’emergenza è stata delegata alla regione”. L’ex commissario si è anche dimostrato impreparato sul numero delle terapie intensive in Calabria.

Repubblica, stamattina, ricorda come Cotticelli avrebbe dimenticato “peraltro di averlo già fatto in estate, firmando un programma di riordino della rete ospedaliera e di medicina territoriale rimasto però sulla carta. ‘Ma toccava ad Arcuri attuarlo’, prova a difendersi in corner il generale”.

Conte ne ha chiesto la sostituzione con effetto immediato. Da qui, le dimissioni e l’arrivo di Zuccatelli.

Le dichiarazioni del nuovo commissario Zuccatelli sull'utilità delle mascherine

8 novembre, 2020