Partiti i lavori alla pavimentazione di via Corrado Alvaro

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via i lavori in via Corrado Alvaro. A comunicarlo è l’assessore ai lavori pubblici Laura Allegrini, sul posto questa mattina. “È partito l’intervento di riqualificazione della pavimentazione di via Corrado Alvaro. I lavori si concluderanno molto probabilmente entro la metà della prossima settimana”.

“Sono consapevole dei ritardi che si sono accumulati – aggiunge Allegrini – amplificati ulteriormente dalla fase di lockdown della scorsa primavera. Oggi, finalmente, possiamo dare la notizia della partenza dei tanto attesi lavori”.

Comune di Viterbo

12 novembre, 2020