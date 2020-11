“Il Pd non fa altro che attaccare Arena, ma forse dimentica i disastri che ha combinato…”

Viterbo - Il commissario comunale di Forza Italia Mauro Proietti risponde al circolo dem: "Le critiche da chi ha lasciato la città nell'abbandono non sono accettabili"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio”. Ecco, riassumiamo così, con i versi di De André, la prolifica produzione di dichiarazioni dell’ormai mitologico circolo “unico” (per fortuna) del Pd e della sua segretaria, alla quale consiglieremmo maggiore cautela, oltre che di alcuni suoi esponenti in consiglio comunale.

Che si parli del centro storico, della viabilità, del maltempo, della nebbia o di qualsiasi altro argomento passi per il territorio di Viterbo, sono infatti pronti ad attaccare Arena, in prima persona e, conseguentemente, la sua amministrazione.

Ora, che l’opposizione si scagli giornalmente contro maggioranza e governo della città è più che legittimo, anche se in una fase come questa ci saremmo augurati maggiore responsabilità e collaborazione. Ma che a farlo sia chi ha amministrato Viterbo per cinque anni, lasciando la città nell’assoluto abbandono e ottenendo per questo una sonora bocciatura che li ha esclusi anche dal ballottaggio alle successive amministrative, beh, è francamente troppo.

Forse, così come i cittadini, anche loro hanno dimenticato quei disastrosi quanto anonimi cinque anni a palazzo Vecchio. Per questo, pur comprendendo la loro difficoltà, li invitiamo a essere un po’ meno astiosi e a valutare meglio sia i loro attacchi e, come Forza Italia, anche i loro bersagli.

Se poi volessero accogliere anche l’appello a collaborare, così come ha dimostrato di saper fare la maggioranza, per il bene della città e dei viterbesi in questa fase delicata…

Mauro Proietti

Commissario comunale Forza Italia

– “Buche ovunque sulle strade e degrado…”

Condividi la notizia:











12 novembre, 2020