“Potrebbe essere in stato confusionale, se lo vedete avvisate le autorità”

Viterbo - Appello della figlia di Giuseppe Maravigna, l'uomo allontanatosi da Villa Immacolata facendo perdere le sue tracce

Viterbo – Giuseppe Maravigna scomparso nella notte tra sabato e domenica, l’appello della figlia Deborah. Con un post dal suo profilo Facebook ha voluto chiedere aiuto a chiunque possa avere visto l’uomo, uscito da Villa Immacolata.

“Se vedete in zona Viterbo- Bagnaia – si legge nel post – quest’uomo sulla 70ina, con un piccolo trolley grigio con se, per favore contattate polizia, carabinieri o vigili del fuoco, sono tutti allertati”.

Nel frattempo il trolley è stato ritrovato. Ma dell’uomo ancora non si hanno notizie.

“È mio padre – continua il post – Giuseppe Maravigna ed è fuggito ieri sera intorno alle 10 da Villa Immacolata dove si trovava per un percorso riabilitativo post ictus.

Non ha soldi, documenti, cibo ne acqua con sè. Ha spento il cellulare e potrebbe essere in stato confusionale. Ha la barba un po’ più lunga ora. A chiunque lo vedesse, per favore contattatemi o contattate le autorità competenti. Grazie di cuore.

30 novembre, 2020