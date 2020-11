“Qualsiasi decisione la condividerò coi responsabili del mondo scolastico”

Viterbo - Coronavirus - Il sindaco Arena replica al circolo unico Pd che gli aveva chiesto di non chiudere l’infanzia e la primaria prima del dovuto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo la replica del sindaco Giovanni Maria Arena all’intervento del circolo unico Pd.

– Comprendo benissimo le preoccupazioni espresse dal circolo del Pd. Provengo dal mondo della scuola e sono il primo a essere convinto che l’insegnamento in presenza è di gran lunga più efficace della didattica a distanza. È fondamentale il diritto allo studio, ma è altrettanto importante il diritto alla salute. Oggi purtroppo non siamo in una situazione di normalità. Stiamo tutti combattendo una battaglia contro questo maledetto virus, e non nascondo che i contagi nelle scuole mi preoccupano molto.

Non c’è alcuno stillicidio nelle mie considerazioni e affermazioni riguardanti la chiusura delle scuole. L’insicurezza semmai è dovuta all’evolversi della pandemia che impedisce qualsiasi programmazione e obbliga a vivere alla giornata.

Sto valutando e ponderando in modo responsabile qualsiasi decisione che dovrò assumere. Va da sé che l’aumentare dei casi nelle scuole aumenta il rischio dei contagi in famiglia, luogo dove maggiormente si abbassa la guardia. Non si usano mascherine.

Si contagiano i nonni e i soggetti più fragili che vivono in casa. Ho incontrato e mi sono confrontato con i dirigenti scolastici, con il dirigente provinciale, con il dirigente dell’ufficio scolastico regionale. Ho parlato a lungo con il capo di gabinetto del ministro Azzolina. Non è nel mio modus operandi fare scatti in avanti, senza aver valutato attentamente l’intero contesto.

Questa situazione mi preoccupa molto. I dati degli ultimi giorni riguardanti i contagi tra gli studenti sono in leggero calo. Speriamo tutti continuino a diminuire. Qualsiasi decisione dovrò prendere la condividerò con i responsabili del mondo scolastico. Non sarà una decisione a cuor leggero, qualunque essa sia, ma sarà sicuramente ed esclusivamente rivolta alla tutela dei nostri ragazzi e dei loro familiari.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

5 novembre, 2020