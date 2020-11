“Il tempo sospeso”, mostra urbana sul blocco della vita sociale a causa del Covid

Viterbo - Parte il 24 novembre il progetto di Librimmaginari

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 24 novembre parte Il tempo sospeso, progetto speciale di Librimmaginari, pensato appositamente per essere fruito direttamente negli spazi urbani della città in occasione dei dieci anni del progetto.

Quindici artisti da tutta Italia partecipano con dei poster illustrati sui temi fortemente attuali della sospensione della vita pubblica, dovuta ai rischi posti dalla crisi pandemica del Covid-19.

Partecipano, tra gli altri, illustratori e fumettisti come Gianluigi Toccafondo, Antonello Silverini, Elisa Talentino, Giorgio Santucci e Simone Rea e con un omaggio ad AkaB, noto fumettista milanese, scomparso recentemente, che ha preso parte a diverse edizioni della manifestazione.

Per i 10 anni di Librimmaginari abbiamo pensato a un progetto speciale, che possa celebrare pubblicamente questa realtà attiva sul territorio con un programma di pubbliche affissioni nella città di Viterbo.

Per l’occasione Librimmaginari propone una serie di manifesti realizzati da artisti che hanno partecipato a diverse edizioni del festival e che riflettono sulla dimensione onirica della città, sui risvolti legati alla sospensione della vita pubblica determinata nei mesi scorsi dal lockdown.

Abbiamo assistito a un immediato blocco di tutte le attività sociali, abbiamo immaginato la città senza poterla vedere per giorni e giorni, uscendo solo per le funzioni di prima necessità. In questo modo la natura, in alcuni casi la fauna selvatica, hanno reagito a questa sospensione del tempo riprendendosi spazio, colonizzando spazi urbanizzati.

Questa sospensione del tempo, irreale e onirica, si perpetua nell’attualità attraverso un filtro, la mascherina, che ci rende a tratti irriconoscibili, necessariamente distanti, ovattati. Continuiamo a vivere un tempo precario, una distopia. Una bolla spazio temporale in cui le immagini possono raccontare il reale o offrire vie di fuga, straniamenti.

I manifesti indagheranno questo tempo urbano sospeso, irreale con intromissioni immaginarie dal privato al pubblico; storie sospese, narrazioni interrotte, sogni a occhi aperti su una vita pubblica che non possiamo rassegnarci a perdere.

Librimmaginari prevede anche lo svolgimento di un progetto PCTO in collaborazione con il Liceo Artistico Midossi di Vignanello | Indirizzo Audiovisivo Multimediale. Nel programma sono previsti inoltre incontri e letture online con autori e illustratori.

Arci Viterbo

Programma

26 Novembre 2020, ore 18.00

Inaugurazione in diretta Facebook con i curatori di Librimmaginari e gli artisti.

La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Librimmaginari e di Arci Viterbo.

3 Dicembre 2020, ore 17.30

Giganti, mamme e papà

Incontro e letture per bambini e famiglie con gli illustratori Riccardo e Margherita

Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata vivono in provincia di Catania e sono marito e moglie: lui scrive le storie e le disegna, lei le colora. Il loro primo libro è stato pubblicato nel 2000, da allora hanno illustrato e scritto moltissimi libri, manuali e albi per ragazzi, alcuni dei quali pubblicati in tutto il mondo. Hanno lavorato con molti editori, fra cui Carthusia, White star, San Paolo, Coccole Books e Splen. Riccardo insegna presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e di Catania e promuove la lettura nelle scuole organizzando e gestendo, insieme a Margherita, laboratori di narrazione. Insieme portano in giro i loro spettacoli di teatro di figura, in cui rispolverano vecchie storie e fiabe siciliane rileggendole con la loro tipica ironia molto apprezzata dal pubblico. Durante l’incontro gli autori leggeranno brani dei libri Una giornata con papà, Una giornata con mamma, Il Colosso e Il gigante piscione.

Sulla pagina fb di Librimmaginari

Librimmaginari – Il tempo sospeso

10 anni

Progetto di affissioni pubbliche nella città di Viterbo.

Un progetto di Arci Viterbo.

A cura di Marcella Brancaforte e Marco Trulli.

Con il sostegno del Comune di Viterbo e in collaborazione con PantaCZ

Poster di:

Akab, Roberto Catani, Luogo Comune, Camilla Falsini, Virginia Mori, Simone Rea, Giovanna Ranaldi, Alex Raso, Giorgio Santucci, Antonello Silverini, Studio tuta, Studiovagante, Elisa Talentino, Gianluigi Toccafondo, Lida Ziruffo.

Dal 24 novembre al 6 dicembre 2020.

23 novembre, 2020