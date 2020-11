Topi, insetti, polvere e incuria… l’abbandono del museo civico di Viterbo

Viterbo – Museo Civico – Anonimo di scuola romana, Madonna in trono con Bambino e angeli, XIII secolo – Fenditura della tela e sollevamento vicino all’occhio

A causa del crollo del 2005 il museo ha subìto importanti modificazioni. “La chiusura di alcune sale (Sala I e Sala IX, gli ambienti più spaziosi) – scrivono gli studenti di Beni culturali nel loro report – ha reso necessario il trasferimento di alcune opere, in parte nei depositi e in parte all’interno di altre sale”.

“L’esclusione della Sala I dall’ambiente espositivo ha inoltre comportato un cambiamento nel percorso museale. L’attuale entrata corrisponde, in realtà, all’originale uscita. Attualmente, quando il turista entra nel museo, si inserisce nella parte terminale del percorso, ed è così costretto a visitare la sezione archeologica al contrario, seguendo una numerazione delle sale errata e apparentemente non ragionata”.

Anche porte e finestre del museo non sarebbero messe benissimo. Al centro della parete ovest della sala VIII (arte medievale e moderna) “è presente – spiega il report dell’Unitus – una finestra a doppia anta con scuri e apertura verso l’interno. Pur non essendo dotata di filtri con funzione di abbattimento di radiazioni luminose pericolose per i beni esposti, vista la presenza degli scuri che rimangono sempre chiusi, non rappresenta un fattore di rischio. Essa presenta danni di lieve entità come una piccola lesione del telaio nella parte bassa di destra e infiltrazioni evidenti sul lato sinistro. La sala sembra non essere completamente isolata dall’ambiente esterno a causa dei danni a carico della finestra. Inoltre, come già detto, la sala confina a nord con l’ala dismessa dell’edificio alla quale si accedeva attraverso un passaggio ora tamponato con una parete di cartongesso che però non sigilla perfettamente l’apertura”.

L’altro fronte è poi quello dell’allestimento che dopo il crollo del 2005 dà tutta l’impressione d’essere un po’ raffazzonato. Scatole da esca per topi buttate là dove capita. Quadri schiaffati al muro a colpi di stop e tondino e con la base del telo per le proiezioni a poggiare su una cornice. Ci sono pure i cavi che penzolano come a San Pellegrino. Per non parlare delle crepe sui muri e delle didascalie alle opere che sembrano ritagliate a mano da un bambino delle elementari. La polvere poi, come gli stessi studenti hanno rilevato ovunque, è dappertutto. E la porta murata della sala IX non è di certo un bel vedere.

A proposito di allestimento, gli studenti si concentrano su una vetrina, tre pannelli espositivi, sei pannelli vincolati alle pareti, una mensola e un basamento della sala VIII e scrivono. “I primi tre pannelli espositivi sono ancorati al pavimento e alla grata metallica che è posizionata appena sotto al sistema di illuminazione generale della sala. Questi supporti sono concepiti per essere modulari e per poter essere spostati facilmente in funzione del tipo di esposizione richiesta. Si trovano al centro della stanza in posizioni sfalsate, e, come i display parietali, sono realizzati in legno compensato impiallacciato e verniciato”.

Infine la questione topi. In più punti del museo ci sono scatole da esca. Come se il problema legato alla loro presenza fosse non da poco. Una di queste è appoggiata a un’antica campana. Così. Come se niente fosse.

Daniele Camilli

