Viterbo - Carabinieri - La donna era stata fermata in centro con il compagno

Condividi la notizia:











Viterbo – Donna trovata con l’eroina prova a buttarla nel cortile della caserma, arrestata.

I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo, hanno arrestato una donna per spaccio di eroina.

“La donna – si legge nella nota dei militari – insieme al compagno รจ stata fermata in centro dai carabinieri che li hanno notati muoversi in modo sospetto e li hanno portati entrambi in caserma per procedere poi a perquisizione personale”.

Prima di essere sottoposta a perquisizione, la donna nel cortile della caserma avrebbe tentato di disfarsi di due ovuli di eroina per un peso di 10 grammi, ma i carabinieri hanno notato il gesto, quindi hanno recuperato la droga e l’hanno arrestata mettendola ai domiciliare.

Condividi la notizia:











20 novembre, 2020