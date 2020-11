“Un cacciatore ha sparato senza scrupolo e ucciso una delle mie asine”

Nepi - L’ex azzurro di rugby Andrea Lo Cicero racconta la terribile storia postando un video su Facebook - Intervento dei carabinieri forestali che hanno sequestrato l’arma e ritirato la licenza a un 77enne - VIDEO

Nepi -“Un cacciatore ha sparato senza scrupolo uccidendo una delle mie asine”. È stato l’ex azzurro di rugby Andrea Lo Cicero a raccontare la terribile storia postando un video su Facebook.

L’episodio è avvenuto ieri a Nepi nella frazione di Umiltà, dove Lo Cicero vive da diverso tempo con la famiglia.

Nel video si vede l’animale riverso a terra, colpito probabilmente da un colpo di fucile.

Pare che un cacciatore, che era in una squadra che stava partecipando alla caccia al cinghiale, abbia fatto fuoco dopo aver sentito un rumore improvviso, colpendo però l’animale.

Lo Cicero accompagna il video con un messaggio: “Vi mostro questo video molto forte troppo forte ma abbiamo rischiato noi in prima persona con mia moglie mio figlio perché eravamo lì vicino le asine. Un mcacciatore attaccato alla mia abitazione ha sparato senza scrupolo uccidendo una delle mie asine. Adesso, i Carabinieri forestali stanno procedendo con l’identificazione di questo soggetto oltre al sequestro della sua arma. Noi stiamo aspettando il medico legale per constatare il decesso della mia asina Zaira. Sono scioccato per quanto questa tragedia abbia colpito la mia famiglia”.

L’uomo, di 77 anni, è stato identificato. I carbinieri hanno proceduto al sequestro dell’arma e al ritiro della licenza.

9 novembre, 2020